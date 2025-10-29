Хинштейн: Медведев называет Курскую область своей малой родиной

Дмитрий Анатольевич, несмотря на свою загруженность и задачи, погружен в проблематику региона, сообщил губернатор области

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 29 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев называет Курскую область своей малой родиной и очень погружен в проблематику региона. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Много говорил о том, что это не просто рабочий визит. Он сам называет Курскую область своей малой родиной. Хочу отметить, что Дмитрий Анатольевич, несмотря на свою загруженность и задачи, очень погружен в проблематику региона", - написал он в своем Telegram-канале по итогам рабочего визита Медведева в Курск.

Губернатор добавил, что большую часть дня с зампредом Совбеза РФ провел в Курске. По словам Хинштейна, Медведев сам управлял автомобилем во время передвижения по городу. "Я показал нашу историческую крепость, пока ездили по улицам, рассказывал о наших задумках и планах по преобразованию - интересный факт, что Дмитрий Анатольевич сам был за рулем", - отметил глава региона.

В ходе визита подробно обсуждались дела региона, проведение СВО, жизнь партии "Единая Россия", искусство. Для курян важно, что человек такого уровня глубоко погружается в жизнь региона и чувствует с ним особую связь, рассказал Хинштейн. "Дмитрий Анатольевич полностью согласен, что нам нужно развивать культуру в регионе: напомню, что Курск лидер по количеству торговых центров, при этом до сих пор нет ни одного филиала федерального музея. Уже эту ситуацию исправляем", - проинформировал губернатор Курской области.