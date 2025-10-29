Белоруссия готова к увеличению нагрузки в открытых КПП с Польшей и Латвией

Литовцы решили продолжить бездумную недружественную политику, заявила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Белорусская сторона готова к увеличению нагрузки в действующих на границе с Польшей и Латвией пунктах пропуска после решения Литвы закрыть погранпереходы с Белоруссией на месяц. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

"Власти Литвы продлили сегодня закрытие автомобильной границы с Беларусью на месяц - до 30 ноября. Действующие с 27 октября условия остаются: движение через [литовский пункт пропуска] "Шальчининкай" прекращено полностью, через "Мядининкай" - ограничено отдельными категориями лиц. Белорусская таможня готова к увеличению нагрузки в оставшихся открытых пунктах пропуска на границе с Польшей и Латвией", - говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что через белорусский пункт пропуска "Каменный Лог" в Литву удалось сегодня выехать в рамках установленных ограничений только двум грузовикам. "С учетом этого бизнесу, в первую очередь литовскому и Евросоюза, придется переориентироваться на польское и латвийское направления. А это прогнозирует дополнительные материальные и временные убытки. Решение, в ожидании которого водители провели на границе три дня, подтвердило небрежное отношение литовской стороны к людям. К сожалению, литовцы решили продолжить бездумную недружественную политику", - констатировали в пресс-службе белорусской таможни.

Ранее литовский кабмин принял решение полностью на месяц закрыть границу с Белоруссией. По утверждению премьер-министра Литвы Инги Ругинене, постоянные инциденты с проникновением на территорию страны метеозондов с сигаретной контрабандой и нежелание властей Белоруссии принимать меры по пресечению этих действий вынуждают Вильнюс к полному закрытию границы. Правительство предусмотрело исключение для возвращающихся на территорию сообщества граждан стран ЕС, граждан стран НАТО, граждан третьих стран с временным видом на жительство, а также следующих транзитом граждан третьих стран и дипломатов.