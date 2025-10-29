Абхазский и Новосибирский университеты совместно усилят технические направления

В рамках партнерства запланирована реализация совместных научных проектов, а также обмен студентами

СУХУМ, 29 октября. /ТАСС/. Абхазский государственный университет (АГУ) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) договорились о сотрудничестве с целью усиления инженерных и технических направлений в Абхазии. Об этом сообщается в Telegram-канале АГУ.

"АГУ и НГТУ заключили соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на существенное развитие технического образования в Абхазии и укрепление академических связей между вузами. Соглашение предусматривает широкий спектр совместной деятельности. Главная цель этого стратегического партнерства - усиление инженерных и технических направлений в Абхазии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках партнерства запланирована реализация совместных научных проектов, а также активный обмен студентами и преподавателями для повышения квалификации и расширения академического опыта. Кроме того, вузы будут совместно организовывать научные конференции и участвовать в международных образовательных и исследовательских программах.