Путин передал подарившим ему иконы бойцам часы и образ ангела-хранителя

Кроме того, глава государства вручил одному из бойцов золотой знак с изображением государственного герба России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин привез в военный госпиталь им. П. В. Мандрыка ответные сувениры для бойцов, которые передали главе государства ко дню рождения в подарок две иконы, спасшие им жизнь.

С образами св. равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси и св. великомученика Георгия Победоносца в руках президент обратился к восстанавливающимся после ранений военнослужащим. Поблагодарив, Путин заметил, что подготовил и ответные сувениры.

Один из бойцов - Руслан Колыванов - не смог выйти встретить президента. Но глава государства лично пришел к нему в палату, чтобы лично поблагодарить. "Я с ребятами уже говорил, мне очень приятно было подарки ваши получить, потому что они имеют особую ценность для вас и для меня. Это то, что вашу жизнь спасло, - заметил Путин. - Только сейчас доктор сказал о ранении. Слава богу, все обходится так, как обходится, все будет нормально".

"Повезло", - поднялся на локтях Колыванов. "Да, - ответил президент. - В известном смысле повезло". "Я тоже вам принес свои сувениры и подарки, - обратился он. - Вас хочу поблагодарить, прежде всего за службу Отечеству, и пожелать выздоровления".

"Это мои сувениры, - показал глава государства на подарочный пакет и достал из него деревянный футляр. - Часы - это такой офицерский подарок". Еще одним подарком стала икона ангела-хранителя, а дополнительным сувениром - золотой знак с изображением государственного герба России.