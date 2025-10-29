В Хабаровске по спецпрограмме нашли работу свыше 100 человек с инвалидностью

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Более 100 человек с инвалидностью трудоустроились по программе "Доступный труд" в Хабаровском крае, а к 2028 году планируется достичь планки в 500 человек. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной вопросам поддержки и адаптации участников специальной военной операции, рассказал депутат Государственной думы Максим Иванов.

"Если говорить об уникальных практиках, то упомяну, что в крае в рамках партийного проекта "Единая страна. Доступная среда" создана инновационная программа по трудовой интеграции людей с инвалидностью, разработанная региональным отделением ВОРДИ (Всероссийская организация родителей детей-инвалидов - прим. ТАСС) при поддержке правительства Хабаровского края и крупных компаний-партнеров. Программа создана для всех людей с инвалидностью в целом, но активно реализуется и для ветеранов специальной военной операции, которые получили инвалидность. По этой программе только за первый год ее работы было трудоустроено 66 человек с инвалидностью. К августу прошлого года - 77. Сегодня трудоустроено уже 130 человек и также участники специальной военной операции. К 2028 году планируем достичь планки уже в 500", - сказал парламентарий.

Иванов отметил, что поддержка участников специальной военной операции, добровольцев, а также членов их семей является одним из главных приоритетов работы Государственной думы. "Приняты и уже работают законы, которыми предусматривается ряд льгот для этой категории граждан. Также работает целая система помощи и поддержки тем, кто возвращается с фронта. Здесь упомяну о нашей региональной программе "Герои Востока", запущенной по инициативе губернатора Дмитрия Демешина. Она является логичным продолжением программы "Время героев" и пользуется у ребят большим спросом. По этой программе наши ребята проходят обучение и стажировку в органах государственной власти, также в бизнес-структурах", - рассказал он.

Парламентарий подчеркнул, что в Хабаровском крае реализуется свыше 40 региональных мер поддержки. "К федеральным выплатам добавляются еще и единоразовые выплаты мобилизованным, добровольцам в отряде "БАРС", а также возмещение затрат на подключение к газу, компенсация услуг ЖКХ, налоговые льготы, льготы на транспорт и недвижимость. Также семьи бойцов могут получить земельный участок, субсидии на жилье, освобождение от пени по коммуналке", - сказал Иванов

Также помощь участникам СВО увеличилась со стороны волонтеров Хабаровского края. Количество добровольцев хабаровской организации "Дадобро" возросло на 900 человек к 2025 году. "Когда началось СВО, до 2023 года, группа волонтеров была 400 человек. И постепенно росла. Сейчас нас уже где-то порядка 1 300 человек", - поделилась учредитель волонтерской организации "Дадобро" Анна Салюкова.