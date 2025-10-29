Шохин: нужно пересмотреть список профессий для выпускников колледжей

Они заканчивают учебу будучи несовершеннолетними, и производства не могут в силу ограничений ТК "абсорбировать" их в полном объеме, сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Список профессий, на которые могут трудоустроиться несовершеннолетние выпускники колледжей, нужно пересмотреть, так как законодательство не позволяет предприятиям полностью вовлекать их в рабочий процесс. Такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на пленарном заседании конгресса "Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке".

"Проблема для выпускников "Профессионалитета" (образовательная программа для колледжей - прим. ТАСС) состоит в том, что они заканчивают колледжи будучи несовершеннолетними, и производства, для которых их готовили, не могут их в силу ограничений Трудового кодекса "абсорбировать" в полном объеме. Поэтому нам надо пересмотреть список профессий, специальностей, производств, куда можно и до 18 лет молодым людям идти", - сказал он.

Кроме того, по словам Шохина, нужно выработать более гибкую политику в отношении призывов в армию, чтобы выпускники колледжей и вузов успели закрепить полученные знания и компетенции на производстве.

"Проекты, которые последние несколько лет доказали свою эффективность, надо продолжать. Речь идет о "Профессионалитете" применительно к среднему профессиональному образованию и "Передовых инженерных школах" применительно к высшему профессиональному образованию. Недавно министр науки и высшего образования РФ привел цифры по проекту ПИШ, и статистика не может не радовать промышленников. Мы вкладываем в эти проекты средств больше, чем федеральный и региональный бюджеты вместе взятые. Это значит, что промышленность заинтересована в том, чтобы готовить специалистов на основе бесшовной технологии перехода из университета в производство", - сказал он.

Как добавил Шохин, несмотря на то что сейчас ситуация на рынке труда России меняется, показатель безработицы находится на рекордном минимуме, промышленность по-прежнему предъявляет повышенный спрос на квалифицированные кадры.