В Мурманске нашли авиационную бомбу времен войны

Специалисты ее вывезли и передали на утилизацию

МУРМАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на одной из улиц в Мурманске в ходе земляных работ. Специалисты вывезли ее и передали на утилизацию, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

"Во время проведения земляных работ на Нижне-Ростинском шоссе был обнаружен предмет, похожий на авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Для обеспечения безопасности окружающих место было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, а опасную находку обследовали специалисты-взрывотехники ОМОН "Медведь" управления Росгвардии по Мурманской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это была авиационная бомба "ФАБ-50" времен Великой Отечественной войны со взрывателем, которая содержит взрывчатое вещество. "С соблюдением необходимых мер безопасности взрывотехники передали опасную находку военнослужащим морской инженерной службы Северного флота для дальнейшего уничтожения", - добавили в пресс-службе.