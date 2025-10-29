Студентам предложили присваивать промежуточные профессиональные степени

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин объяснил, что так они могли бы повышать свою квалификацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Студенты в процессе обучения могли бы получать промежуточные профессиональные степени для повышения своей квалификации. Такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на пленарном заседании конгресса "Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке".

"В процессе обучения студентам было бы правильно получать промежуточные профессиональные микростепени, в частности, студенты инженерных вузов могут получать сертификаты айтишников, в гуманитарных вузах - переводчиков и так далее. Это можно делать в процессе обучения, получая вот эти профессиональные признания через независимые экзамены", - сказал он.

Как добавил Шохин, РСПП несколько лет совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и с Высшей аттестационной комиссией пытаются разработать порядок присуждения профессиональных степеней, которые, являясь научными степенями, в то же время стали бы инструментом признания профессиональных заслуг и некой проектной деятельности специалиста.