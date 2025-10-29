В ДНР заявили о стабильности в работе при посевных озимых

Сев идет по плану, несмотря на сложные агроклиматические условия

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Сев озимых в ДНР идет по плану, несмотря на сложные агроклиматические условия, сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности республики Артем Крамаренко по итогам агрономического совещания.

В середине октября Крамаренко сообщил, что сев озимых второй год подряд проходит в сложных агроклиматических условиях. Речь о нехватке влаги в метровом слое почвы.

"Несмотря на непростые агроклиматические условия и колебания цен на топливо, сельхозпредприятия демонстрируют стабильную и выверенную работу. Под урожай 2026 года планируется посеять 185,7 тыс. га озимых зерновых культур, из них 183,3 тыс. га - озимая пшеница, что составляет 98,7 % от общей площади сева. На сегодняшний день уже посеяно 138,4 тыс. га - 74,5 % от плана", - написал Крамаренко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что аграрии перевыполнили план по тритикале в 15 раз, по ржи - в 1,4 раза. Лидером посевной стал юг региона - Володарский и Новоазовский округа. "Благодаря слаженной работе аграриев на сегодняшний день всходы получены уже на 59% площадей, что значительно выше уровня прошлого года (34,6%)", - заключил вице-премьер.