К движению "Волонтеры Подмосковья" с начала года присоединились более 9 тыс. человек

Преимущественно вступают в движение молодые люди от 14 до 35 лет

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Свыше 60 тыс. добровольцев насчитывается в региональном движении "Волонтеры Подмосковья", с начала года к организации присоединились более 9 тыс. человек, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"29 октября в Московской области традиционно отмечают региональный День добровольца. Движение "Волонтеры Подмосковья" начало свою работу в 2020-м, и этот год для активистов юбилейный. Оно объединило более 130 добровольческих, общественных, молодежных организаций. Сейчас в нем уже более 60 тыс. активистов - только в этом году ряды пополнили 9 тыс. добровольцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преимущественно вступают в движение молодые люди от 14 до 35 лет. Они помогают ветеранам, инвалидам, пожилым и нуждающимся, заботятся о семьях участников спецоперации, собирают и отправляют гуманитарную помощь, сопровождают крупные мероприятия, участвуют в экологических акциях и многом другом. В настоящее время в каждом муниципалитете региона развернут штаб активистов.

"Сегодня - это армия единомышленников, очень добрых людей, которые несмотря на юный возраст, не жалея сил и времени, помогают людям в самых разных ситуациях. Всегда задаю себе вопрос - что привело отдельно взятого парня или девушку заниматься добрыми делами в Климовске или на берегах Анапы, оказывать помощь в период ковида или участвовать в акции "Доброе дело"? Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение. Хочу сказать искренние слова благодарности всем волонтерам, а также их наставникам, родителям. Мы очень дорожим движением "Волонтеры Подмосковья", - привели в пресс-службе слова губернатора региона Андрея Воробьева.