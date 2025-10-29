Депутат Пискарев: комитет ГД проработает правки в законодательство об иноагентах

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отметил необходимость исключить правовые лазейки, которые позволяют обходить уже введенные ограничения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов оперативно проработать изменения в законодательство, касающиеся регулирования деятельности иноагентов. Об этом сообщил председатель комитета Василий Пискарев.

"Готовы оперативно проработать изменения в законодательство, касающиеся дополнительного регулирования деятельности лиц, признанных иностранными агентами. Соответствующее поручение сегодня на пленарном заседании дал наш председатель Вячеслав Викторович Володин", - написал Пискарев в Telegram-канале.

Он отметил, что необходимо исключить правовые лазейки, которые позволяют иноагентам обходить уже введенные для них ограничения, в том числе в части распоряжения денежными средствами.

Ранее председатель Госдумы поручил комитету проработать предложения партии ЛДПР, касающиеся деятельности иноагентов.

Как сказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой, партия предлагает обязать иноагентов совершать сделки, в том числе с недвижимостью и акциями, только на территории РФ при личном присутствии, а не по доверенности.

По его словам, также предлагается блокировать активы и счета иноагентов, которые нарушают российское законодательство, запретить им любое банковское обслуживание на территории РФ, ввести запрет на осуществление предпринимательской деятельности, аннулировать ранее выданные лицензии и разрешения. Партия предлагает также отказывать иноагентам в признании доверенностей, выданных за рубежом, закрепить обязанность проверять наличие статуса иностранного агента у лиц, являющихся стороной сделки.

Луговой отметил, что в настоящее время у нотариусов и консульских учреждений нет обязанности проверять стороны сделки на наличие статуса иноагента. Также иностранные агенты могут пользоваться услугами консульств - менять российские паспорта, удостоверять сделки, договоры, доверенности.