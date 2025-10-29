В ЛНР распространили выплату за заключение контракта на семьи погибших военных

Сумма единовременной выплаты в регионе составляет 400 тыс. рублей

ЛУГАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Единовременную выплату за заключение контракта на прохождение службы в Вооруженных силах РФ и войсках Национальной гвардии РФ в Луганской Народной Республике распространили на всех военных, подписавших его с августа 2024 года. Согласно указу главы ЛНР, на данную выплату теперь также могут претендовать и родственники погибшего военнослужащего. Об этом ТАСС сообщила глава Минтруда республики Елена Макаренко.

По ее словам, глава ЛНР подписал указ, которым внес ряд изменений в получение выплаты военными, заключившими контракт с Вооруженными силами РФ и войсками Национальной гвардии РФ.

"Указом систематизированы ранее вносимые изменения, действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2024 года. Также указом предусмотрено, что в случае гибели военнослужащего, заключившего контракт и не получившего выплату, предусмотренную указом, единовременная денежная выплата будет предоставлена в равных долях членам семьи погибшего или умершего военнослужащего", - сказала она.

Макаренко уточнила, что получить единовременную выплату могут супруг или супруга, родители или дети погибшего военнослужащего.

В октябре 2024 года глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о предоставлении единовременной денежной выплаты военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ. Сумма единовременной выплаты в ЛНР составляет 400 тыс. рублей.