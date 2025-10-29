Ленобласть презентовала интеграцию "умных" решений на форуме БРИКС

Губернатор Александр Дрозденко в рамках мероприятия объяснил значение цифровизации в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Практический опыт управления инфраструктурой в Ленинградской области, интеграцию "умных" решений в транспорт, ЖКХ и систему госуправления презентовал губернатор региона Александр Дрозденко на Международном муниципальном форуме БРИКС-2025 в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС с пленарной сессии форума.

"Когда мы говорим о цифровизации, очень важно, для себя мы это поняли в Ленинградской области, не говорить о цифровизации или о развитии какой-то одной отрасли. Невозможно оторвать из единого организма что-то и сделать его более продвинутым, чем все остальное. Поэтому, конечно, нужно говорить о том, что должна быть единая система: и транспорт, и социальная сфера, и коммунальные услуги, и жилищно-коммунальное хозяйство, и, конечно же, экология. Все это должно входить в единую цифровую платформу и находить единое цифровое решение", - сказал он.

Дрозденко объяснил, что важно знать, как понимает цифровизацию население. Например, для жителей Соснового Бора и Гатчины цифровизация - это, в первую очередь "умное" освещение, индивидуальный учет расходов ЖКХ, доступ Wi-Fi в общественных зонах, "умные" остановки, камеры, а не роботы-уборщики, доставщики.

"Не случайно, наверное, идя от того, что нужно жителям, мы и находимся сегодня на первом месте в Северо-Западном федеральном округе, на четвертом месте России по цифровой трансформации, по цифровизации у населения. Вы знаете, для нас очень важно, чтобы люди не боялись цифровизации", - поделился глава региона.

Дрозденко также привел в качестве примера опыт МФЦ, теперь больше 200 услуг можно получить в цифровом виде. Также он напомнил о вводе цифровой биометрии, когда по Face ID можно тоже получать госуслуги.

"Пока боятся Face ID, шаг за шагом двигаемся, например, из 2 миллионов 200 тысяч жителей Ленинградской области цифровыми услугами у нас пользуются более 1,5 миллиона человек, если точно - 1 миллион 700 тысяч, то пока на Face ID согласилось в этом году 39 тысяч, а в прошлом году чуть больше 120 тысяч. <…> Потихонечку, шаг за шагом, конечно же, продвигаемся", - заключил Дрозденко.

О форуме

Международный муниципальный форум БРИКС-2025 проходит пройдет 29-31 октября в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Ожидается, что мероприятие соберет около 5 тыс. участников из более чем 50 стран для выработки решений в сфере устойчивого развития.

