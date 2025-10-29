Воробьев поблагодарил подмосковных волонтеров за помощь в сложных условиях

Волонтеры участвуют в федеральных инициативах по благоустройству, в голосовании за комфортную городскую среду, отметил губернатор Московской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Добровольцы движения "Волонтеры Подмосковья" оказывают помощь в самых разных условиях - начиная от чрезвычайных ситуаций и завершая культурными событиями мирового масштаба. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Вы рядом, когда трудно. В разгар пандемии наши волонтеры помогали врачам - доставляли медикаменты, поддерживали больницы. Заботились о пожилых, приносили продукты, общались, просто были рядом, когда это было особенно важно. Добровольцы активно подключились к гуманитарному проекту "Доброе дело": отправляют помощь на фронт, поддерживают семьи участников СВО. Ребята участвуют в федеральных инициативах по благоустройству, в голосовании за комфортную городскую среду. Выезжают за пределы региона - помогали в Анапе после разлива нефти, стали частью одного из главных культурных событий страны - "Интервидения", - написал он в своем Telegram-канале.

В День добровольца, который празднуется 29 октября в Подмосковье, губернатор поблагодарил волонтеров за теплоту, заботу, веру в людей и безвозмездную помощь. "Наши волонтеры всегда там, где сложно и нужно быть рядом - в чрезвычайных ситуациях и в мирной повседневной жизни", - подчеркнул Воробьев.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, на сегодняшний день от Московской области на федеральной платформе Добро.РФ зарегистрировано свыше 153 тыс. волонтеров, а на платформе "Волонтеры Подмосковья" - более 60 тыс. человек и 132 молодежные организации в сфере добровольческой деятельности.