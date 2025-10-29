Журналистка Нонкулулеко: прозападные организации дестабилизируют ситуацию в ЮАР

По словам основательницы глобального медиацентра South Queens, в стране проделывают системную работу по противодействию деятельности подобных структур

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Прозападные организации пытаются подорвать внутриполитическую обстановку в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и свергнуть действующее правительство страны. Об этом ТАСС рассказала южноафриканская журналистка и основатель глобального медиацентра South Queens Патрисия Мантула Нонкулулеко в кулуарах форума "Диалог о фейках 3.0".

"В ЮАР мы действительно сталкиваемся с серьезной проблемой распространения фейковых новостей. В основном они направлены на внутреннюю дестабилизацию страны. За этими кампаниями стоят организованные группы, ориентированные на Запад, которые стремятся свергнуть действующее правительство, подорвать доверие к национальной валюте - рэнду, а также запятнать международную репутацию ЮАР с целью отпугивания иностранных инвесторов", - сказала она.

По словам журналистки, в ЮАР проделывается системная работа по противодействию деятельности подобных организаций. "Правительство самостоятельно публикует официальные заявления через управление правительственной связи и информации, а также через министерство иностранных дел и сотрудничества . В свою очередь как журналисты и медийные специалисты мы берем интервью у официальных лиц, тщательно проверяем факты и распространяем только достоверную информацию", - отметила она.

Форум "Диалог о фейках 3.0" проходит в Москве 29 октября. Гости форума обсуждают актуальные вопросы борьбы с недостоверной информацией, защиты информационного пространства от дезинформации, развития фактчекинга и повышения информационной культуры общества.

Форум организован в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), учрежденной АНО "Диалог Регионы", информационным агентством ТАСС и "Мастерской новых медиа". ТАСС - стратегический партнер.