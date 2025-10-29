Вэнс рассказал, что расплакался в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Вице-президент США посетил Израиль 21-22 октября

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился переживаниями, которые он испытал во время посещения храма Гроба Господня в Иерусалиме 21 октября. Он не смог сдержать слез у Голгофы, где был распят Иисус Христос.

"Это был, вероятно, самый удивительный момент в моей жизни, - сказал Вэнс в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post. - Я не из тех, кто часто плачет, но когда я преклонил колени и прикоснулся рукой к месту, где стоял крест, меня переполнили эмоции, и я расплакался".

Вице-президент также подчеркнул историческую значимость места. "Были люди, которые спрашивали: действительно ли это место распятия Христа? Но археологические данные подтверждают, что здесь действительно находились виноградные лозы и оливковые деревья, что соответствует описаниям Евангелия", - отметил он. Вэнс посещал Израиль 21-22 октября.

"Греческий [Иерусалимский] патриарх, армянский патриарх [Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви] и представитель Католической церкви совместно владеют этим храмом, что является хорошим символом христианского единства", - добавил Вэнс.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме объединяет под своими сводами ключевые христианские святыни: Голгофу, где был распят Христос, и ротонду с Кувуклией, защищающей гробницу, где Христос воскрес. Камень Помазания у входа, на который было положено тело Христа для умащения благовониями перед погребением, и подземная церковь Обретения Животворящего Креста также входят в храмовый комплекс, ежегодно привлекающий миллионы паломников со всего мира.