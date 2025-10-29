Мэр Ивано-Франковска признал, что выезд мужчин 18-22 лет вызвал нехватку рабочих

Руслан Марцинкив считает, что вопрос нужно решать не привлечением мигрантов, а перепрофилированием женщин

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пожаловался на отток из города мужчин в возрасте 18-22 лет, это вызвало проблему нехватки рабочих рук.

"Очень повлиял (отток мужчин в возрасте 18-22 лет - прим. ТАСС). Особенно ощутимо там, где есть много ручного труда. Парикмахерская, строительный бизнес. Все же многие использовали ребят такого возраста. <...> Многие обратились к нам с проблемой, что очень много выехало ребят именно этого возраста, до 23 лет", - сказал он в интервью агентству Украинские новости.

По его словам, этот вопрос стоит решать не привлечением мигрантов, а перепрофилированием женщин. "У нас в городе огромная проблема с водителями автобусов. Мы сейчас разработали программу бесплатного обучения для водителей-женщин. <...> Женщины справляются достаточно хорошо", - подчеркнул градоначальник.

28 августа вступило в силу постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. На Украине мужчины подлежат мобилизации с 25 лет, но в связи с военным положением всем мужчинам с 18 лет ранее был запрещен свободный выезд за рубеж.

После этого в соцсетях стали появляться видео очередей на КПП, утверждалось, что молодые люди поспешили воспользоваться этим правом. Так, более 56 тыс. украинцев в возрасте 18-22 лет пересекли границу Польши в период с 28 августа по 28 сентября. Более 11 тыс. украинских мужчин этой же возрастной категории пересекли границу со Словакией за месяц. Также с конца августа выросло в 10 раз число украинских просителей убежища в Германии. По данным МВД ФРГ, в мае 2025 года через специальную систему регистрации были распределены 7 961 человек с Украины по сравнению с 11 277 в августе и 18 755 в сентябре.