В Абхазии Росатом и Фонд "АТР АЭС" представили проекты для талантливых детей

На фестивале международных культурных инициатив состоялась презентация проектов цикла "Территория успеха: мультиклипация", "Пегас" и "В объятиях природы"

СУХУМ, 29 октября. /ТАСС/. Росатом и Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" (Фонд "АТР АЭС") представили в Абхазии проекты для талантливых детей из атомных городов. Об этом сообщила пресс-служба Фонда "АТР АЭС".

В Абхазии с визитом находится российская делегация в составе представителей Росатома, концерна "Росэнергоатом" и его филиалов - действующих АЭС, Фонда "АТР АЭС" и глав городов присутствия АЭС. "В рамках визита российской делегации в Пицунде и Сухуме состоялся пятый, юбилейный фестиваль международных культурных инициатив, на котором представили проекты для талантливых детей из "атомных" городов России, а также Абхазии, Республики Беларусь, Венгрии и Турции, реализуемые Фондом "АТР АЭС" и программой "Территория культуры Росатома" при поддержке Концерна "Росэнергоатом", - говорится в заявлении.

В рамках фестиваля состоялась презентация проектов цикла "Территория успеха: мультиклипация", "Пегас" и "В объятиях природы". На фестивале мультфильмов показали кинокартины в различных техниках анимации, созданные детьми из городов расположения предприятий атомной промышленности России и Белоруссии, а также Абхазии.

30 октября в Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумбы пройдет концерт с участием артистов из Абхазии и городов расположения АЭС России. В рамках деловой программы визита состоится открытие после реновации атомкласса в городе Сухум, а в правительстве Абхазии пройдет расширенное заседание Фонда "АТР АЭС". Планируется обсудить развитие совместных проектов, подписать дорожную карту сотрудничества на 2025-2026 годы между Фондом "АТР АЭС" и Благотворительным фондом развития поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив. Планируется также подписание соглашений о сотрудничестве между Сосновоборским городским округом Ленинградской области и городом Новый Афон Гудаутского района, городским округом городом Нововоронеж Воронежской области и Гагрским районом.

В Республике Абхазия при поддержке АО "Концерн Росэнергоатом" и Фонда "АТР АЭС" открыты и успешно действуют пять атомклассов программы "Школа Росатома" в городах Сухум, Пицунда, Ткуарчал и селе Тамыш Очамчырского района.