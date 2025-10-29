Якушев: волонтеры "Чистой Арктики" очистили от мусора более 1 100 га земли

Проект играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи, сообщил заместитель председателя Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Волонтеры проекта "Чистая Арктика" по итогам пяти сезонов собрали 22 045 тонн отходов, очистили 1 101 га земли. Об этом рассказал первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совфеде.

"На сегодняшний день в проекте ["Чистая Арктика"] участвуют почти 10 тысяч волонтеров, если быть точным, то 9 923 человека. Всего по итогам пяти сезонов волонтеры собрали 22 тысячи 45 тонн отходов и очистили 1 101 гектар земли. Впечатляют объемы работы", - сказал он.

Проект "Чистая Арктика", как сообщил Якушев, играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи. Он отметил, что в год 80-летия Победы и в год Защитника Отечества волонтеры занимались не только уборкой арктических территорий, но и благоустраивали братские могилы в местах боев Великой Отечественной войны.

"Основные работы прошли в Мурманской области и Республике Карелия. Участвовали добровольцы и в благоустройстве мемориального комплекса в честь последнего сражения Второй мировой войны на Курильском острове Шумшу. Они благоустроили территорию, где проходила высадка курильского десанта в августе 1945 года", - добавил Якушев.

Федеральный проект "Чистая Арктика" начался в 2021 году и за это время существенно масштабировался. В настоящее время к нему присоединяются добровольцы со всей страны. Генеральным информационным партнером проекта выступает информационное агентство ТАСС.