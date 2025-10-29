Песни основателя группировки "Белая масть" Маурова признали экстремистскими

Санкт-Петербургский городской суд вынес такое решение на основании экспертизы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд признал песни основателя неонацистской группировки "Белая масть" Михаила Маурова "Россия не для русских" и "Holocaust" экстремистскими материалами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По результатам экспертизы суд установил содержание в песнях Маурова, которые находятся в свободном доступе, лингвистических признаков возбуждения вражды, ненависти, розни по отношению к группе лиц, выделенной по расовому и национальному признакам. В указанных песнях исполнитель использует формулировки "кавказцы и жители Средней Азии" и "евреи". Также Мауров пропагандирует превосходство группы лиц "белые русские".

Ранее Мауров по заданию куратора ВСУ под псевдонимом Андрей Мауров должен был сформировать отряд националистов в Крыму и перебросить их на Украину для участия в боевых действиях против России. Однако после задержания участников неонацистской группировки "Белая масть" в апреле 2024 года он скрылся в Грузии, опасаясь уголовного преследования. Тогда были задержаны 12 членов группировки. Из их жилищ изъяты холодное и стрелковое оружие, патроны, экстремистская литература, атрибутика националистов.