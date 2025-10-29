В Архангельске построят судно первопроходцев Сибири и Арктики

Его длина составит 15 метров

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Поморский коч - легендарное судно первопроходцев Северного морского пути - по старинным технологиям заложили в Архангельске на верфи Товарищества поморского судостроения. Как рассказал ТАСС руководитель товарищества Евгений Шкаруба, судно планируется построить в течение зимы, и в 2026 году начать на нем плавание по этому маршруту.

"Мы будем строить большое судно, на котором поморам покорялись Сибирь и Арктика - это коч. Мы построим его за зиму, чтобы на следующий год пойти в плавание по Северному морскому пути, в сторону мыса Дежнева и в Тихий океан", - сказал Шкаруба. Длина судна составит 15 метров, ширина - почти шесть метров и высота борта - 2,8 метра.

Как отметил Шкаруба, последние кочи по классической методике, то есть только из дерева, строили в XVII веке, когда первопроходцы заканчивали открывать Сибирь. Далее судостроители стали уходить от традиционной технологии. "Для коча важно соблюдение технологии. <...> Это подвижная конструкция, не жесткая, которая реагирует на изменение погоды, она может расширяться, намокая, и вновь сужаться, не ломаясь", - пояснил он.

Отмечается, что при проектировании судна использовались 3D технологии.

Путь к Тихому океану

При строительстве коча будут соблюдать все традиции, даже то, что эти суда возводили буквально под открытым небом, тогда верфей не было. Над местом постройки возведут навес, чтобы только защищать судостроителей от дождя и снега.

Строительство коча - это продолжение проекта "Мангазейский морской ход". В 2023 году в Москве "без единого гвоздя" участники сшили традиционный поморский карбас "Матера". Летом 2024 года экспедиция на карбасе прошла от Архангельска через Северный Ледовитый океан до Мангазеи - первого русского города Сибири на реке Таз, участники путешествия преодолели более 3 тыс. км. Они шли не только на веслах и под парусом, карбас вручную перетаскивали через Канинский и Ямальский волоки, против течения реки Таз судно тянули бечевой.

Планируется, что на коче мореплаватели пойдут Северным морским путем, как шли первопроходцы на Дальний Восток. Собеседник агентства отметил, что экспедиция займет не один год. "Мы будем останавливаться в ключевых точках, рассказывать о поморском судостроении и истории освоения Арктики и Сибири. Это и Мангазея, и Якутск, откуда вышел Семен Дежнев, и другие знаковые места", - сказал собеседник агентства.

Строительство коча реализуется верфью Товарищества поморского судостроения совместно с Группой компаний "Мангазея" при поддержке Северного Арктического федерального университета (САФУ) и НПО "Северная археология - 1".