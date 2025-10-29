Главреда Astra Анастасию Чумакову внесли в перечень террористов и экстремистов

Интернет-портал уже находится в реестре иноагентов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов российскую журналистку, основателя и главного редактора интернет-издания Astra (признано в РФ иноагентом) Анастасию Чумакову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Чумакова Анастасия Ивановна, 21.06.1992 г. р., г. Ульяновск", - говорится в сообщении.

Ранее Минюст РФ внес интернет-портал Astra в реестр иноагентов за распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также за недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации.