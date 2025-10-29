Российская и украинская финалистки Mrs. European Nation Globe 2025 обменялась сувенирами

По словам россиянки Екатерины Скрябиной, конкурс проводится уже 29 лет и остается вне политики

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российская и украинская участницы международного конкурса "Mrs. European Nation Globe 2025" в Афинах Екатерина Скрябина и Юлия Игнатова обменялись сувенирами при встрече. Об этом Скрябина рассказала ТАСС.

"Когда мы приехали, чувствовалось напряжение между делегацией из России и делегацией из Украины. Мы старались просто избегать друг друга, - сказала она. - Были напряженные моменты, но позже мы нашли компромиссный вариант для общения и даже обменялись сувенирами. Все хотят мира и спокойствия для своих детей и семей".

По словам Скрябиной, конкурс проводится уже 29 лет и остается вне политики. "Директор конкурса, доктор и психолог Трейси Кембл живет в США. По ее словам, проект находится вне политики, именно поэтому, независимо от политической ситуации, наша страна является участницей этого конкурса и может полноценно выступать под своим флагом. <…> Мы благодарим организаторов, которые все это время дают всем странам стоять на одной сцене, неся культуру и традиции своих народов", - отметила финалистка. Она добавила, что после финала конкурса ее официального визита ожидают на Мальте и в Австрии, а дружественные визиты - в ряде других стран.

Скрябина подчеркнула, что участие в проекте стало для нее важным опытом и возможностью обрести друзей по всему миру. "Я считаю своей самой большой победой приобретение новых подруг из абсолютно разных стран мира. Все-таки женская дружба не знает границ - ни географических, ни социальных и вне политики", - сказала она.

Финал конкурса "Mrs. European Nation Globe 2025" состоялся 27 октября в Афинах (Греция). В пятерку финалисток вошли представительницы Австрии, Греции, России, Центральной Европы и Польши. Екатерина Скрябина получила титул 2nd Runner Up Mrs. European Nations 2025 ("2-я Вице Миссис Земной шар - Европа", - прим. ТАСС).