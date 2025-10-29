Переход самозанятых в связанную с прошлой компанией организацию могут отслеживать

Заказчик может таким образом обходить запрет на работу самозанятых с бывшим работодателем в течение двух лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минтруд России предлагает разрешить Роструду и межведомственным комиссиям по противодействию нелегальной занятости получать от налоговых органов данные о переходе самозанятых в организацию, оказывающую услуги их бывшему работодателю. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Проектом предлагается уточнить состав данных, которые Роструд и межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости (МВК) получают от налоговых органов. В перечень передаваемой информации предлагается включить данные о переходе 10 или более самозанятых с доходом более 25 тыс. рублей в организацию, оказывающую услуги их бывшему работодателю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные случаи могут сигнализировать о ситуации, при которой заказчик таким образом обходит установленный законодательством прямой запрет на работу самозанятых с бывшим работодателем в течение двух лет.

Кроме того, предлагается уточнить уже передаваемые данные о сотрудничестве заказчика с более чем 35 самозанятыми, средняя продолжительность работы которых составляет более трех месяцев. Теперь Роструд и МВК будут получать информацию, только если ежемесячный доход каждого из них превышает 35 тыс. рублей и 90% от этой суммы поступает от одного заказчика.

В Минтруде напомнили, что работа межведомственных комиссий построена по принципу риск-ориентированного управления: на рассмотрение комиссии попадают организации, в отношении которых сработали индикаторы риска - то есть в работе которых выявлены факторы, которые не являются нарушением сами по себе, но могут быть характерны для подмены трудовых отношений и могут сигнализировать о возможном нарушении.