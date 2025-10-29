ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Примаков наградил победителей специальной номинации премии "Евразия"

Глава Россотрудничества отметил, что главными задачами института народной дипломатии является "построение мостов дружбы, сотрудничество между народами"
15:39

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Глава Россотрудничества Евгений Примаков наградил победителей специальной номинации к 100-летию народной дипломатии первой Международной премии "Евразия", передает корреспондент ТАСС.

Как отметил Примаков, главными задачами института народной дипломатии является "построение мостов дружбы, сотрудничество между народами". "Это укрепление, сохранение мира и доверия между народами. Мы с огромным удовольствием поддерживаем Евразию. Мы вместе с Евразией", - сказал он в ходе торжественной церемонии награждения.

Победителями специальной номинации стали основатель и председатель Международного Женского Общественного Фонда "SHARQ AYOLI" Саодат Турсунбаева из Узбекистана и президент Международного фонда имени Чингиза Айтматова, директор Дома-музея Чингиза Айтматова Эльдар Айтматов из Киргизии.

О премии

В июне 2025 года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Евразия" Алена Аршинова и глава Россотрудничества Евгений Примаков подписали документ об учреждении премии за содействие социальному, экономическому и культурному развитию евразийского региона.

Номинанты из 27 стран боролись в номинациях: "Культурный код" - за реализацию проектов в сфере культуры и искусства, "Язык мира" - за вклад в популяризацию русского языка, "Лидер Евразии" - за вклад в проекты, направленные на развитие общественной жизни, "Мосты дружбы" - за содействие международному сотрудничеству в социальной, экономической и культурной сфере, "По зову сердца" - за активную добровольческую деятельность в гуманитарной, экологической, культурной и просветительской сферах, "Память поколений" - за проекты, направленные на сохранение исторической памяти, "Яркий старт" - за идеи, направленные на развитие международного сотрудничества и продвижение традиционных ценностей, "Общественное признание" - за вклад в сохранение традиционных ценностей на постсоветском пространстве, "Дело сердца" - за вклад в развитие воспитания подрастающего поколения в духе традиционных ценностей и "Голос Евразии" - за объективное освещение евразийской интеграции. 

