Балицкий: вокруг педиатрического центра в Мелитополе создадут больничный городок

Это создаст дополнительные условия для привлечения медицинских работников в регион, сообщил губернатор Запорожской области

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Больничный городок с необходимой инфраструктурой для врачей и пациентов будет создан на территории многопрофильного педиатрического медицинского центра, строительство которого завершается в Мелитополе. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Обсуждаем возможность построить на территории педиатрического центра общежитие для студентов медицинского колледжа и медицинских работников. Постепенно формируем своего рода "больничный городок", где будет создано не только крупнейшее медучреждение, но и вся необходимая инфраструктура для пациентов и врачей. Это создаст дополнительные условия для привлечения медицинских работников в регион", - написал он своем Telegram-канале после посещения строительной площадки. По словам губернатора, строительство идет в соответствии с графиком, у региональных властей нет замечаний к подрядчику.

В конце сентября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Балицкий сообщил, что строительство планируют завершить в начале 2026 года, готовность объекта составляет около 80%. В двух корпусах медицинского центра разместится детский стационар на 240 коек и детский инфекционный стационар на 100 коек. Специализированную педиатрическую помощь по 15 профилям в Мелитополе смогут получать не только жители Запорожской области, но и дети из ближайших регионов России.