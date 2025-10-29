Башкирия дополнительно получит 134,5 млн рублей на выплаты "земским" медикам

Это позволит привлечь в отрасль еще 122 работника, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин

УФА, 29 октября. /ТАСС/. Республика Башкортостан получит из федерального бюджета дополнительно 134,5 млн рублей на выплаты врачам и фельдшерам по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", что позволит привлечь в отрасль еще 122 работника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

"В республике мы реализуем комплекс мер по поддержке наших специалистов. В первую очередь, речь о программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер". С 2012 года нам удалось привлечь 2556 медицинских работников, общая сумма выплат составила около 2,5 млрд рублей. Два года подряд наша республика одной из первых осваивает выделенные федеральные средства, благодаря чему нам одобряют заявки на дополнительное финансирование. В этом году нам выделено еще 134,5 млн, что позволит привлечь в отрасль и закрепить еще 122 работника из числа среднего медицинского персонала", - заключил министр.

Он отметил, что всего в Башкортостане в сфере здравоохранения работают 15,5 тыс. врачей и почти 35 тыс. средних медицинских специалистов. Работа по привлечению кадров ведется по региональному проекту "Медицинские кадры".

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" действуют в России с 2012 года. По ним уехавшим в сельскую местность работникам предусматривается компенсационная выплата, при этом специалисты обязаны отработать на селе не менее пяти лет. Размер выплаты - 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. для фельдшеров. В случае с труднодоступной местностью выплаты увеличиваются до 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно, а на Дальнем Востоке, в Арктике, Донбассе и Новороссии выплаты составляют 2 млн для врачей и 1 млн рублей для фельдшеров.