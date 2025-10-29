Пробки в Москве второй раз за сутки достигли восьми баллов

На движение влияют погодные условия, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы второй раз за последние сутки достигла 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

В 18:30 мск, движение затруднено почти по всем центральным улицам Москвы. По данным столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), средняя скорость потока составляет 25 км/ч.

"Интенсивное движение сейчас на ТТК в районе Сущевского Вала в обоих направлениях; на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Спасской улицы; на улице Сретенка в направлении области", - сообщили в ЦОДД.

Там уточнили, что на движение влияют погодные условия, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП. За ситуацией на дороге круглосуточно следят специалисты Ситуационного центра и экипажи дорожного патруля ЦОДД.