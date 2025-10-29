В Вологодской области расширили список получателей маткапитала

Такую поддержку теперь сможет оформить родитель, который зарегистрирован или временно проживает в другом регионе

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Вологодской области расширили список семей, которым предоставляются региональные выплаты в 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующего ребенка. Такую поддержку теперь может оформить родитель, который на момент обращения зарегистрирован или временно проживает в другом регионе, сообщила пресс-служба губернатора.

"По нацпроекту "Семья" выплачиваем единовременно 300 тыс. рублей молодым семьям при рождении третьего ребенка или последующего. Расширили категории получателей этой выплаты. Теперь оформить поддержку может родитель, который на момент обращения зарегистрирован или временно проживает на территории другого региона", - привела пресс-служба слова губернатора Георгия Филимонова по итогам принятия поправок в областное законодательство.

По губернаторскому проекту "Семья - оплот Русского Севера" действуют выплаты в 100 тыс. рублей женщинам, родившим первенца в возрасте до 25 лет. При рождении третьего или последующего ребенка в семье - 300 тыс. рублей, при рождении четвертого или последующего - 150 тыс. рублей (при рождении второго предоставляется федеральный маткапитал), а также ряд других мер поддержки.

Изменения затронули и сферу спорта, отметил глава региона. В частности, с 1 декабря 2025 года будут введены дополнительные условия по предоставлению вознаграждений спортсменам и их тренерам за успехи на соревнованиях федерального и международного уровня.

Установлены также новые выплаты за победы и призовые места в состязаниях по неолимпийским видам спорта. Денежное вознаграждение за первое, второе и третье места на чемпионате мира составит 175, 130, 135 тыс. рублей соответственно, на чемпионате Европы, чемпионате России, в финале Кубка мира, первенстве мира, финале Кубка Европы, первенстве Европы - 100, 75, 50 тыс. рублей соответственно, в финале Кубка России, первенстве России - 50, 35, 25 тыс. рублей соответственно. Новые выплаты начнут предоставлять с 1 января 2026 года.