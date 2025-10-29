Эксперт Грачев: диалог с жителями ускоряет развитие социальной инфраструктуры

В основе любых изменений лежат потребности людей, сообщил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Открытый диалог муниципальной власти с жителями, основанный на учете их потребностей, демонстрирует свою эффективность на примере динамичного развития социальной инфраструктуры Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) со ссылкой на заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгения Грачева.

"Президент нашей страны Владимир Путин, давая поручение об организации форума "Малая Родина - сила России", закладывал в это самый главный смысл: представители муниципальной власти находятся ближе всего к людям, жители обращаются к ним в первую очередь. И от того, как оперативно решаются вопросы на местах, как развивается социальная инфраструктура, ведется благоустройство, зависит качество жизни в том или ином муниципалитете. В основе любых изменений - потребности людей, а муниципальная власть, как самая близкая к жителям, должна вести максимально открытый диалог. <...> Ленинградская область динамично развивается, социальные объекты, которые главы смогут посмотреть в ходе работы форума, покажут имеющиеся в регионе успешные практики и возможности", - сказал Грачев в рамках региональных дней III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России".

Ленинградская область стала вторым регионом из восьми субъектов Российской Федерации, где проходят региональные дни. Грачев отметил, что в рамках регионального дня будут обсуждаться не только насущные вопросы из проблемного поля, которые поднимаются главами муниципалитетов в ходе "Муниципального диалога", но и определение новых точек роста для развития муниципалитетов и новые подходы в муниципальном управлении.

В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о ключевых социальных практиках региона. "Ленинградская область - один из первых регионов, где приняли единый Социальный кодекс. Наши жители даже назвали его "Законом Робин Гуда", потому что он гарантирует выплаты, но при этом направлен на поддержку тех, кто действительно в ней нуждается. У нас есть отсечка по доходу: кто имеет доход выше среднего по области, тот не получает региональной поддержки", - отметил он.

Также в ходе обмена опытом на площадке были представлены эффективные муниципальные инициативы. В пресс-службе отметили, что выбранный формат параллельных дискуссионных площадок позволил участникам сфокусироваться на наиболее актуальных для них темах и углубить дискуссии по ключевым направлениям развития муниципалитетов.

Диалог в преддверии форума

Региональные дни проходят в преддверии III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России" - одного из важнейших событий для всех муниципальных образований страны по масштабу и количеству участников. Форум состоится в апреле 2026 года в г. Москве. Организатором форума выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации президента РФ.