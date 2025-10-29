В Махачкале демонтировали более 50 незаконных построек за октябрь

Они были возведены без необходимых разрешений

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Пятьдесят объектов самовольного строительства было демонтировано в Махачкале в течение октября в рамках работы по наведению порядка в застройке города. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.

"Снос проводился на основании судебных решений и комиссии по сносу после того, как владельцам был дан срок на устранение нарушений. Среди ликвидированных объектов - коммерческие павильоны и пристройки, капитальные гаражи и входные группы, возведенные с нарушением градостроительных норм и находящиеся на муниципальной земле", - отметили в администрации.

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов подчеркнул, что борьба с самостроем остается одним из важнейших приоритетов для городских властей. "Бескомпромиссная борьба с самостроем и возврат захваченных земель в муниципальную собственность - важнейший приоритет", - сказал Салавов, слова которого приводятся в сообщении.

Все демонтированные объекты являлись самовольными постройками, возведенными без необходимых разрешений.