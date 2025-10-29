Кузовников: ТАСС стоит на защите правды в режиме реального времени

Системную борьбу с фейками ведет специально созданное подразделение - редакция проекта "Проверка информации"

Директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС стоит на защите правды буквально в режиме реального времени, развивая "фабрику правды" в противовес "фабрике лжи". Об этом сообщил директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников на форуме "Диалог о фейках 3.0".

"Сейчас мы живем в условиях информационной гибридной войны и стоим на страже информационных границ. Защищаем не только Россию, но и здравый смысл. ТАСС стоит на защите правды в буквальном смысле в режиме реального времени. Этим же занимаются и представители всех восьмидесяти государств, представители которых присутствуют на форуме", - сказал он.

Системную борьбу с фейками ведет специально созданное подразделение ТАСС - редакция проекта "Проверка информации". "И судя по результатам работы, сейчас это один из самых действенных механизмов противодействия дезинформации в русскоязычном сегменте. С начала 2025 года мы опубликовали на сайте ТАСС в рубрике "Проверили, объясняем" более 70 глубоких проверок фейков по заданиям АНО "Диалог". Кроме того, с этого года некоторые оперативные проверки публикуются в аккаунте ТАСС на портале "Лапша.медиа". Мы сделали более 90 подобных проверок", - отметил Кузовников.

Так как бороться с глобальным злом нужно общими усилиями, ТАСС стал одним из учредителей Международной ассоциации фактчекинга (GFCN) - вместе с АНО "Диалог регионы" и "Мастерской новых медиа". "Это наша глобальная "фабрика правды", которая стала здоровой альтернативой западным "фабрикам лжи", где проверка фактов давно превратилась в инструмент идеологического давления", - пояснил Кузовников.

Сейчас в планах агентства - продолжать наращивать объем и скорость проверок, максимально используя все современные технологические средства, развивать международное сотрудничество, привлекая в ассоциацию новых партнеров по всему миру и учить людей критическому мышлению и медиаграмотности.

"Знаете, в советское время у старшего поколения существовала фраза "Агентство ОБС - Одна бабка сказала". Так говорили здравомыслящие люди в случаях, когда кто-то хотел с ними поделиться якобы "самой секретной, важной и точной информацией". В этой связи я бы предложил всем федеральным СМИ, крупным сетевым ресурсам и платформам регулярно публиковать разоблачения вбросов и фейков, только так мы сможем защитить людей от потока мошеннических схем, фейков и лжи. Это то, что называется социальная ответственность СМИ", - заключил директор по стратегии ТАСС.

Форум "Диалог о фейках 3.0" проходит в Москве 29 октября, он стал единственным из российских мероприятий, которое пройдет под эгидой Глобальной недели медиа- и информационной грамотности (Global Media and Information Literacy Week) ЮНЕСКО. ТАСС - стратегический партнер форума.