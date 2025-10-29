В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС на участках трасс

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 октября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели на территории Карелии, где возникла угроза чрезвычайной ситуации регионального характера из-за ненормативного содержания участков дорог федерального значения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства республики.

"В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера вследствие ненормативного содержания автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории Республики Карелия <...>: ввести с 29 октября 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказано в сообщении.

Контроль за реализацией распоряжения возложили на главу Минтранса региона Дмитрия Крылова.