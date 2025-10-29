В Москве 17 ноября пройдет Форум ШОС по устойчивому развитию

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по устойчивому развитию состоится 17 ноября в российской столице на полях заседания Совета глав правительств ШОС. Об этом ТАСС сообщили в Фонде Росконгресс.

В мероприятии примут участие представители делегаций стран ШОС, государственных органов, деловых кругов, а также эксперты в области устойчивого развития из государств организации сотрудничества и стран-партнеров. Организаторами выступают спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов и Секретариат ШОС при поддержке Министерства экономического развития РФ, оператор - Фонд Росконгресс.

Основная цель форума - "обсуждение текущего состояния программы Целей устойчивого развития 2030 (ЦУР 2023) и перспектив повестки ЦУР ООН после 2030 года в условиях новых глобальных вызовов". В фокусе внимания "партнерство и конкретные проекты стран ШОС, приоритеты организации в сфере устойчивого развития, а также создание постоянного Совета ШОС по устойчивому развитию".

Участники рассмотрят вызовы и возможности программы ЦУР 2030, необходимость обновления и дополнения отдельных целей, а также адаптацию их к новым глобальным вызовам. Один из главных вопросов программы форума - создание Совета ШОС по устойчивому развитию, который "будет обеспечивать постоянную координацию и выработку практических инициатив для укрепления сотрудничества в области устойчивого развития в рамках ШОС".

Форум призван стать платформой для "формирования единой стратегии и выработки совместных решений в целях устойчивого и сбалансированного развития, для обеспечения поступательного и долгосрочного развития экономики, науки, социальной сферы и экологии в государствах - членах ШОС".