В России могут запретить делать ремонт по воскресеньям

Шум лишает людей единственного полноценного выходного дня, считают парламентарии

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев направили письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением запретить проведение шумных ремонтно-строительных работ по воскресеньям, а также в общероссийские праздничные дни. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас каждый субъект самостоятельно определяет часы, в которые запрещен шум, включая проведение ремонтных работ. Вследствие этого во многих регионах разрешено проводить шумные ремонтные работы по воскресеньям, что лишает людей единственного полноценного выходного дня, считают парламентарии. По словам авторов запроса, при разработке региональных "законов о тишине" законодатели ориентируются на федеральные санитарно-эпидемиологические нормы, которые устанавливают предельные уровни шума и ночное время тишины по всей стране.

"Поскольку принятие единого федерального закона о тишине затруднено (вопрос обеспечения тишины отнесен к компетенции региональных властей), считаем необходимым внести изменения в СанПиН 1.2.3685-21, дополнив его нормой о запрете проведения шумных ремонтно-строительных работ по воскресеньям, а также в общероссийские нерабочие праздничные дни", - указано в тексте письма.

По мнению депутатов, такое изменение санитарно-гигиенических нормативов фактически установит общефедеральный ориентир, обязывающий регионы скорректировать свои законы о тишине, что уравняет права жителей разных регионов России.