Поморье станет пилотной площадкой по созданию регионального офиса общества "Знание"

Для того чтобы просветительская работа реально влияла на общественное развитие, нужно расширять аудиторию, сообщил глава региона Александр Цыбульский

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Архангельская область будет пилотной площадкой по созданию регионального офиса общества "Знание", написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский по итогам заседания регионального отделения.

"Архангельская область станет пилотной площадкой по созданию регионального офиса общества "Знание" - координационного центра, который объединит просветительские инициативы, лектории и образовательные проекты во всех муниципалитетах", - написал губернатор.

Региональный офис станет координационным центром для развития сети лекториев и реализации просветительских программ по области. Он будет также формировать состав лекторов, реализовывать региональный календарь просветительских мероприятий, расширять охват аудитории. "Но никакие структуры не заработают, если каждый из нас не осознает, что просвещение - это не факультатив, а часть государственной политики. От нашей вовлеченности зависят качество общественного диалога и уровень доверия в обществе", - сказал Цыбульский на заседании.

Он отметил, для того чтобы просветительская работа реально влияла на общественное развитие, нужно расширять аудиторию - активно работать с молодыми специалистами, вовлекать вузы и профессиональные колледжи, создавать постоянные лектории для старшего поколения.

Архангельская область занимает 58-е место среди регионов России по уровню активности общества "Знание", в регионе сильное направление работы со школьниками - второе место по стране. Для дальнейшего развития также предстоит наладить системную работу совета регионального отделения и наблюдательного совета, а также утвердить единый план просветительской деятельности. На общем собрании членов Архангельского регионального отделения Российского общества "Знание" его новым председателем единогласно избран заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев.

Если в прошлом году в регионе более 20 тыс. человек стали участниками просветительских активностей "Знания", то за 10 месяцев 2025 года охват аудитории уже составил более 46 тыс. северян. В Архангельске на базе Северного Арктического федерального университета (САФУ) работает региональный "Дом знаний" - одна из 15 российских специализированных площадок. Трансляции лекций охватывают аудиторию не только в муниципалитетах Поморья, но и в городах Северо-Запада России. Под эгидой Российского общества "Знание" в Архангельской области выступают более 100 лекторов.