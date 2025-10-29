Партийцы "Единой России" передали бойцам внедорожники

Оба автомобиля были с гуманитарным грузом

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Адвокаты из Москвы и партийцы "Единой России" из Краснодарского края передали фронтовикам два внедорожника и гуманитарную помощь. Передача груза прошла в ДНР, сообщили ТАСС в пресс-службе Донецкого регионального отделения партии.

"Коллеги-партийцы и адвокаты по партпроекту "Единой России" "Выбирай свое" передали гуманитарную помощь бойцам СВО. Оба автомобиля с гуманитарным грузом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что фронтовикам передали два внедорожника, один из них с локальным бронированием. Гуманитарную помощь собрали по запросам бойцов. "Совместными усилиями инициативной группы адвокатов из Москвы - коллегии адвокатов "Диктатура закона" и муниципальных депутатов Краснодарского края удалось собрать такие автомобили, полностью укомплектовали всем необходимым. Данный бронированный автомобиль будет передаваться в 132-ю бригаду, а данный автомобиль "Нива" - в 177-й полк морской пехоты", - приводит пресс-служба слова адвоката, члена ЕР Артема Багдасаряна.