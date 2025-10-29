Аварийные службы Дагестана перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Им поручено провести комплекс мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций и их возможных последствий

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Аварийным и оперативным службам, а также администрациям муниципалитетов Дагестана рекомендовано перейти в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в республике. Решение было принято на внеплановом совещании управления МЧС России по республике, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на территории республики в период с 29 по 30 октября, а с 1 по 2 ноября на территории всего СКФО, связанных с выпадением сильных осадков в виде дождя, в горах выше 1 500 метров со снегом, усилением ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении.

По итогам встречи, им поручено провести комплекс мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций и их возможных последствий для населения и инфраструктуры.

В работе совещания приняли участие представители министерств энергегетики, здравоохранения, цифрового развития, а также Дагэнерго, Даггидромета, Дагавтодора и администраций муниципальных образований.