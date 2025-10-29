В Калининграде в кампусе "Кантиана" откроется общежитие на 900 мест

Общая строительная готовность объекта составляет 74,7 %, сообщил ректор БФУ им. И. Канта Максим Демин

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Сергей Беспрозванных посетил кампус "Кантиана", где до конца года планируется открытие общежития почти на 900 мест. Запуск кампуса включен в программу празднования 80-летия региона, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Держу строительство университетского кампуса на особом, личном контроле. Этот комплекс наш регион получил благодаря решению президента России, кампус поможет решать стратегические задачи в подготовке кадров и развитии науки в Калининградской области", - отметил Беспрозванных.

Ректор БФУ им. И. Канта Максим Демин отметил, что общая строительная готовность объекта составляет 74,7 %.

"Ввод в эксплуатацию общежития почти на 900 мест планируется в конце этого года. На объекте кипят работы по оснащению мебелью, подключается отопление. Общежитие на 1 600 мест, три учебных корпуса, конференц-комплекс и библиотеку откроем в юбилейный для региона 2026 год", - рассказал Демин.

Кампус БФУ им. И. Канта "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" является одним из 25 кампусов, которые возводятся в российских регионах по решению президента Владимира Путина в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Комплекс объединит три учебных корпуса, библиотеку, конференц-комплекс и два общежития на 2,5 тыс. мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и рекреационными зонами. Общая площадь объектов калининградского кампуса составит более 114 тыс. кв. м.