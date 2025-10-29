Эксперт Адамян призвала увеличить охват населения диспансеризацией

В частности, это важно для профилактики заболеваемости раком шейки матки, подчеркнула главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава

КИРОВ, 29 октября. /ТАСС/. Увеличение охвата населения России диспансеризацией необходимо для профилактики заболеваемости раком шейки матки, в настоящее время охват остается низким. Такое мнение высказала главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян, выступая в режиме видеосвязи на церемонии запуска первого в РФ производства вакцины против ВПЧ по полному циклу в Кировской области.

"Нам с вами надо поднять вопрос диспансеризации, вопрос охвата диспансеризацией. На сегодняшний день этот охват драматически низок", - сказала Адамян.

Она отметила, что ежегодно выявляется более 17 тыс. новых случаев рака шейки матки, больше половины - на третьей и четвертой стадиях.

"Каждый год от рака шейки матки умирает около 7 тыс. женщин, в основном трудоспособного возраста. Что такое распространенный рак шейки матки? Это радикальные операции, это смертность, это огромное бремя для нашего здравоохранения и для общества", - подчеркнула Адамян.

По словам эксперта, до 80% женщин в течение жизни сталкиваются с вирусом папилломы человека, который является причиной развития онкологических и доброкачественных заболеваний, при этом примерно у 15% инфекция приобретает хронически характер. Адамян подчеркнула важность вакцинации от ВПЧ.

"Вакцинопрофилактика инфекции ВПЧ - это не только онкологическая, это демографическая проблема, напрямую связанная с национальным приоритетом сохранения женского здоровья и долголетия. Сегодня действительно судьбоносный день для нашей страны, потому что [запуск производства отечественной вакцины] - это наша медицинская безопасность, наша биобезопасность, завод, который находится в Кирове, будет решать проблемы демографии, проблемы нашей нации, проблемы народосбережения", - отметила Адамян.

Российская вакцина

29 октября биофармацевтическая компания "Нанолек" при участии федерального Фонда развития промышленности (ФРП) открыла в Кировской области первое отечественное производство вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) по полному циклу - от получения антигена до готовой лекарственной формы. Первые запущенные в производство серии вакцины "Цегардекс" выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 года, к 2027 году компания планирует производить более 3 млн доз вакцин в год, что позволит закрыть потребность России в вакцине и вывести препарат на международный рынок, сообщили в пресс-службе ФРП. Общий объем инвестиций в проект составит 7,5 млрд рублей. До настоящего времени для профилактики ВПЧ в стране применялись только зарубежные препараты.

Вакцина "Цегардекс" - это результат труда российских ученых. Препарат разработан в рамках партнерства компании "Нанолек" и НПК "Комбиотех". Он прошел необходимый объем исследований, в ходе которых подтвердил высокий профиль эффективности и безопасности - в марте 2025 года получено регистрационное удостоверение с показаниями для взрослых. В августе в Минздрав России направлено досье с результатами клинических испытаний с участием детей. Расширение показаний на данную возрастную группу ожидается в феврале 2026 года.

Опасность ВПЧ

ВПЧ является одним из самых распространенных вирусов, передаваемых половым путем, а также причиной развития онкологических и доброкачественных заболеваний у женщин и мужчин. В Российской Федерации частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ варьирует от 13% до 40%. Около 99% всех случаев рака шейки матки в мире (около 600 тыс. женщин в год) - следствие ВПЧ-инфекции. Высокоонкогенные типы ВПЧ (16 и 18) вызывают примерно 70% всех случаев рака шейки матки. При этом рак шейки матки (РШМ) занимает второе место по распространенности среди онкологических заболеваний у женщин в возрасте 14-45 лет и первое место в структуре смертности среди женщин самого активного и трудоспособного возраста до 44 лет, а также шестое место по количеству потерянных лет жизни.