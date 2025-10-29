В Москве впервые вручили международную премию "Евразия"

На конкурс поступило более 3,7 тыс. заявок из 27 стран

Редакция сайта ТАСС

© Карина Канчурина/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения первой Международной премии "Евразия" состоялась в Москве, передает корреспондент ТАСС. Премию вручили за выдающийся вклад в сохранение традиционных ценностей, популяризацию русского языка, развитие культуры, образования, добровольчества, народной дипломатии и исторической правды.

Награда была учреждена АНО "Евразия" в партнерстве с Россотрудничеством. На конкурс поступило более 3,7 тыс. заявок из 27 стран, включая Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Грузию, Италию, Испанию и другие. В Москву на финал, который состоялся в Национальном центре "Россия", приехали больше 1 тыс. участников - лауреаты, эксперты, общественные деятели и почетные гости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вручил первую награду в номинации "Мосты дружбы", которую получил международный форум "Просвет" из России за содействие международному сотрудничеству в социальной, экономической и кросс-культурной сферах.

На полях мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве между АНО "Евразия" и Институтом международных экономических связей, а также с Международным государственным лингвистическим университетом (МГЛУ). Депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова пояснила журналистам, что "Евразия" уже давно работает с МГЛУ над проектами по продвижению русского языка, по вопросам развития и работы Евразийской ассоциации поддержки русского языка, центров ассоциации, которые открывают с экспертной поддержкой вуза - такие работают уже в Армении и Киргизии.

"Сегодня АНО "Евразия" проводит первую Международную премию "Евразия", которая фактически собрала в НЦ "Россия" своих единомышленников, которая продвигает русский язык - язык мира, международного общения и взаимопонимания на континенте Евразия, эти люди представляют 27 стран нашего континента <...> Это добровольцы, волонтеры, учителя, врачи. Они бесплатно учат русскому языку детей в своих странах, безвозмездно лечат, оказывают помощь, кто-то отправляет гуманитарную помощь в рамках СВО", - сказала Аршинова журналистам.

В номинации "Язык мира", отмечающей вклад в развитие и сохранение русского языка как средства международного общения, победителя назвал меценат и член попечительского совета АНО "Евразия" Илан Шор. Первое место заняла учитель русского языка и литературы Ботагоз Омарова из Казахстана.

"Премия "Евразия" - важное событие в укреплении связей между народами нашего континента. <...> Мы увидели множество талантливых участников из разных стран, что подчеркивает многообразие и богатство нашего культурного наследия. Вручение премии в номинации "Язык мира" особенно значимо, так как русский язык является важным инструментом общения и взаимопонимания в странах постсоветского пространства", - отметил Шор.

О премии

В июне 2025 года на полях Петербургского международного экономического форума председатель совета автономной некоммерческой организации "Евразия" Аршинова и глава Россотрудничества Евгений Примаков подписали документ об учреждении премии за содействие социальному, экономическому и культурному развитию евразийского региона.

Номинанты из 27 стран боролись в номинациях: "Культурный код" - за реализацию проектов в сфере культуры и искусства, "Язык мира" - за вклад в популяризацию русского языка, "Лидер Евразии" - за вклад в проекты, направленные на развитие общественной жизни, "Мосты дружбы" - за содействие международному сотрудничеству в социальной, экономической и культурной сфере, "По зову сердца" - за активную добровольческую деятельность в гуманитарной, экологической, культурной и просветительской сферах, "Память поколений" - за проекты, направленные на сохранение исторической памяти, "Яркий старт" - за идеи, направленные на развитие международного сотрудничества и продвижение традиционных ценностей, "Общественное признание" - за вклад в сохранение традиционных ценностей на постсоветском пространстве, "Дело сердца" - за вклад в развитие воспитания подрастающего поколения в духе традиционных ценностей и "Голос Евразии" - за объективное освещение евразийской интеграции.