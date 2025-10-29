В Черкесске ввели правила использования электросамокатов

В частности, введены четкие требования к парковке средств индивидуальной мобильности и определили зоны, где нельзя их использовать

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 29 октября. /ТАСС/. Мэрия Черкесска утвердила порядок размещения и использования электросамокатов на территории города, сообщил глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов в ходе прямой линии.

"21 октября вышло постановление мэрии Черкесска о принятых правилах по парковке и местам, где можно ездить и с какой скоростью. <…> В ближайшее время будут также установлены необходимые знаки", - сказал он.

В частности, в республиканской столице ввели четкие требования к парковке средств индивидуальной мобильности и определили зоны, где нельзя их использовать. "Например, запрещено оставлять самокаты ближе 10 метров к подъездам домов, остановкам общественного транспорта и другим объектам. В Черкесске также вводятся понятия "Медленная зона", где скорость движения ограничена 15 км/ч, и "Зона запрета эксплуатации", где кататься на самокатах полностью запрещено", - написал мэр города Алексей Баскаев в своем Telegram-канале.

В парковочных зонах операторы обязаны наносить специальную разметку. Нахождение даже одного самоката вне согласованных с администрацией города мест запрещено. "За нарушение этого правила самокаты будут подлежать изъятию и отправке на спецстоянку. Вернуть их можно будет только после оплаты штрафа за перемещение и хранение", - отметил мэр.