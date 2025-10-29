Ректор ИРПО: российская модель подготовки кадров может стать основой для кооперации

ИРПО уже имеет опыт системного взаимодействия в развитии кадрового потенциала со странами СНГ, сообщил Сергей Кожевников

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Российская модель подготовки кадров в системе среднего профессионального образования представляет собой основу для масштабной международной кооперации. Об этом заявил ректор Института развития профессионального образования (ИРПО) Сергей Кожевников, выступая на сессии Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по международному сотрудничеству в Санкт-Петербурге.

"Российская модель интеграции образования и производства вызывает интерес у промышленных партнеров из других стран и может стать основой для международной кооперации в подготовке кадров", - подчеркнул Кожевников.

Он отметил, что ИРПО уже имеет опыт системного взаимодействия в развитии кадрового потенциала со странами СНГ и получил статус международного эксперта по развитию профессионального образования стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Федеральные технопарки профессионального образования, оператором которых является ИРПО, становятся предметом интереса представителей зарубежных стран", - добавил ректор.

Он также акцентировал внимание на федеральном проекте "Профессионалитет". "Главным преимуществом российской модели профессионального образования является активная роль бизнеса. 87% респондентов рассматривают вложения в колледжи не как расходы, а как прямые инвестиции в стабильный приток специалистов с нужными компетенциями. И эти инвестиции уже превысили 8,5 млрд руб.", - прокомментировал Кожевников.

Ректор напомнил об инициированном ИРПО исследовании национальных систем технического и профессионального образования стран БРИКС, которое выявило общие векторы развития профобразования: вовлеченность работодателей, цифровизация и практико-ориентированная оценка качества образования.

"В условиях глобализации производственных цепочек подготовка специалистов в системе СПО приобретает стратегическое значение для развития международных филиалов и совместных предприятий", - резюмировал Кожевников.