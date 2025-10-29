Лучшим рестораном Казани по версии Wheretoeat стал "Умай"

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Итоги ресторанной премии Wheretoeat Tatarstan подвели на церемонии в Казани. Первое место занял ресторан "Умай", передает корреспондент ТАСС.

На втором месте оказался ресторан "Горыныч", на третьем месте - "Пир". В десятку лучших ресторанов также вошли Terra et Silva, Branch, "Чирэм", "Приют холостяка", Gina, "Сказки о Солнце", "Вишня золотая".

Победу в спецноминации "Шеф-повар года" одержал Рустам Рахимов из ресторана "Умай". Звания лучшего сомелье удостоена Мария Соловьева, "В десятку". В традиционной для Wheretoeat Tatarstan специальной номинации "Лучший ресторан татарской кухни" победителем стал "Чирэм". Бар Volna из Казани победил в спецноминации "Бар года". Лучшим кондитером года стал Юрий Поладьян, ресторан "Сайяр".

Всероссийская независимая ресторанная премия Wheretoeat была учреждена в 2013 году в Петербурге. Ежегодно осенью в Москве, Санкт-Петербурге, центральном регионе страны, в Татарстане, Сибири, на юге России и на Урале проходят региональные церемонии награждения. Во всероссийский рейтинг премии входят заведения со всей России. Номинантов, как и лауреатов, определяет экспертная коллегия. В Казани мероприятие прошло при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.