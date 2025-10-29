Лидер ЭКГ-рейтинга рассказал о поддержке многодетных семей сотрудников

Производитель товаров для здорового сна "Аскона" сообщил, что для семьи с детьми могут рассчитывать на компенсацию путевок в детские оздоровительные лагеря

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Производитель товаров для здорового сна "Аскона" уделяет особое внимание поддержке работников с детьми. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

На сегодняшний день в компании трудятся более 11 тыс. сотрудников, многие из которых имеют многодетные семьи. Одна из них - семья Александриных, воспитывающая четверых детей. Родители Лидия и Алексей уже более десяти лет работают на одном производственном участке: она - маляр, он - сварщик. Недавно по их стопам пошел старший сын.

"Если описать "Аскону" тремя словами, я бы сказала: замечательная, стабильная, семейная. Здесь я чувствую себя на своем месте, и приятно, что и моя семья разделяет это ощущение", - отметила Лидия Александрина.

Для Александриных и других семей предприятия действуют специальные программы поддержки. Например, компенсация путевок в детские оздоровительные лагеря, материальные выплаты при рождении ребенка. Кроме того, реализуется программа "Аскона Юниор", предоставляющая детям сотрудников возможность пройти стажировку на производстве.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.