В Псковской области статус многодетной семьи можно подтвердить через Max

При посещении учреждений культуры, спорта или при оформлении льгот достаточно показать цифровой ID

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 29 октября. /ТАСС/. Многодетные семьи в Псковской области теперь могут использовать цифровой ID на платформе Max для подтверждения своего статуса в госучреждениях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

"Статус многодетной семьи теперь можно подтвердить через цифровой ID на платформе Мax. Соответствующие изменения внес в постановление Правительства Псковской области "О порядке предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям", - сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что при посещении учреждений культуры, спорта или при оформлении льгот достаточно показать цифровой ID - он приравнивается к предъявлению документа.

"Современные технологии помогают сделать процесс взаимодействия с госучреждениями более комфортным и эффективным. При этом цифровой ID избавляет от необходимости постоянно носить с собой бумажные документы, что особенно актуально, когда многие процессы переходят в электронный формат", - отметил Ведерников.

Max запустил возможность создания цифрового ID в пилотном формате 15 сентября. Это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента и многодетного родителя.