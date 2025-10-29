В Соцфонде заявили, что выдворенные из Латвии могут получать пенсию в России

Для этого необходимо подать заявление, указав счет, открытый в российском банке, сообщили в пресс-службе фонда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Пенсионеры, которых выдворили из Латвии, могут продолжить получать пенсию в России, для этого нужно обратиться в Соцфонд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Российским пенсионерам, которые проживали на территории Латвии, независимо от наличия гражданства РФ, при возвращении в Россию для продолжения выплаты пенсии можно обратиться в любой территориальный орган Социального фонда", - говорится в сообщении.

Для этого необходимо подать заявление о доставке пенсии, указав счет, открытый в российском банке. Граждане РФ могут подать такое заявление через портал госуслуг.