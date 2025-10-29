В Петербурге пройдет международный форум "Старшее поколение"

Мероприятие планирует привлечь не менее 15 тыс. посетителей и специалистов из всех регионов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. XVIII Международный форум "Старшее поколение" пройдет с 30 октября по 1 ноября в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Посетителей ждут деловая программа, выставка товаров и услуг, а также фестиваль "Серебряный возраст", сообщается на сайте организаторов.

"С 30 октября по 1 ноября в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоится XVIII Международный форум "Старшее поколение". <…> В этом году форум объединит выставочную экспозицию, конгрессно-деловую программу и фестиваль "Серебряный возраст" - форматы, представляющие важные направления приоритетного проекта Санкт-Петербурга "Серебряный возраст", который реализуется под эгидой губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и направлен на поддержку активного и здорового образа жизни пожилых людей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие планирует привлечь не менее 15 тыс. посетителей и специалистов из всех регионов России. Свои товары и услуги для людей старшего возраста представят более 100 отечественных и зарубежных компаний. Особое внимание будет уделено экспозиции органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им учреждений, где посетители смогут получить консультации специалистов и узнать о широком спектре доступных социально-медицинских и досуговых услуг.

Кроме того, запланирована конгрессно-деловая программа - более 20 профильных мероприятий по вопросам социального обслуживания, системы долговременного ухода и медицинского сопровождения возрастных пациентов, гериатрической фармацевтики и другим темам. Будет работать "Площадка экспресс-тестирования здоровья", где можно пройти бесплатное обследование и получить консультации специалистов различных профилей.

Фестиваль "Серебряный возраст" включает танцевальные и вокальные выступления, спортивные занятия и интеллектуальные конкурсы, а также более 60 мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству. Более 30 компаний-работодателей представят вакансии для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Участники получат консультации специалистов Службы занятости населения Санкт-Петербурга по вопросам поиска работы, подготовки самопрезентации и другим актуальным темам.