Telegraph: почти 100 тыс. молодых украинцев уехали из страны с конца августа

Для сравнения, с января по конец августа 2025 года границу с Польшей пересекли 45,3 тыс. граждан Украины в возрасте 18-22 лет, сообщила газета

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Почти 100 тыс. молодых украинцев покинули страну в течение двух месяцев после того, как Киев отменил ограничения на выезд для мужчин в возрасте 18-22 лет. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные пограничной службы Польши.

По подсчетам ведомства, с момента смягчения правил 28 августа, границу пересекли 98,5 тыс. молодых украинцев. Для сравнения, говорится в статье, с января по конец августа 2025 года границу с Польшей пересекли 45,3 тыс. граждан Украины в возрасте 18-22 лет. В этой связи британская газета напоминает, что численность всей британской армии составляет около 70 тыс. человек.

The Daily Telegraph сообщает, что большинство молодых украинцев направляется в Германию. По информации издания, если до августа в ФРГ прибывали еженедельно 19 граждан Украины из упомянутой возрастной группы, то к середине сентября их число подскочило до 1 тыс., а к октябрю - до 1,4-1,8 тыс. в неделю.

Как ранее написало издание Politico, консервативные политики в Германии и Польше обеспокоены наплывом молодых украинских беженцев.

28 августа вступило в силу постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. На Украине мужчины подлежат мобилизации с 25 лет, но в связи с военным положением всем мужчинам с 18 лет ранее был запрещен свободный выезд за рубеж.