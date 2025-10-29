Вице-спикер ГД Кузнецова считает ситуацию с разводами в России тяжелой

Для предотвращения такой тенденции нужно демонстрировать образы успешных крепких семей, считает парламентарий

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Проблема разводов на сегодняшний день в России тяжелая, ей надо противопоставить примеры успешных крепких семей. Такое мнение высказала в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Сегодня, к сожалению, мы видим, как велика тенденция разводов, это сложное и тяжелое явление, на это есть разные причины", - заявила она.

Для предотвращения данной тенденции, на ее взгляд, важно демонстрировать больше образов семей, которые сумели сохранить отношения, прожить вместе долгую жизнь - это будет мотивировать молодые семьи находить выход в любых конфликтных ситуациях, которые неизбежно будут. Молодые семьи необходимо сопровождать, давать им ответы на те вопросы, которые возникают на различных этапах семейной жизни, считает депутат.

"Если ребенок рождается с особенностями развития, семье бывает еще сложнее. К сожалению, я встречаю немало случаев, когда мать остается один на один с этой проблемой - нужно, чтобы с самого начала такой семье рассказывали, какие сегодня существуют формы поддержки", - сказала Кузнецова.

По ее мнению, это задачи не только государства, но и каждого человека в обществе. "Мой четвертый ребенок Николай тоже имеет особенности развития, и я была бы рада, если бы мне в свое время встретились родители, которые уже знакомы с этими проблемами - так было бы проще. Несколько компонентов важны для семьи - это господдержка, личные установки, поддержка общества", - подчеркнула вице-спикер Госдумы.

Ранее советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова рассказала, что восемь из десяти браков в РФ в 2024 году распадались, а Россия вышла на третье место в мире по числу разводов.